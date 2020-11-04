نتائج أولية: ترامب يفوز بولاية ميسورى الأمريكية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز الرئيس دونالد ترامب في ولاية "ميسوري"، وفقًا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ولاية "ميسوري" لها 10 مقاعد في المجمع الانتخابي.وبحسب النتائج الأولية، حسم ترامب حتى الآن 16 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما- كانساس - يوتا)، فيما حسم بايدن 14 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- نيو هامبشر).