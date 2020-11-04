بايدن يفوز فى نيو ميكسيكو

أعلنت شبكة السي إن ان الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في ولاية نيو ميكسيكو، على منافسه الرئيس دونالد ترامب.وكان فاز جو بايدن ايضًا في ولايتي إيلينوي ورود آيلاند الديموقراطيّتين تقليديًا، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطّة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز".ومن شأن فوز بايدن بهاتين الولايتين أن يمنحه أصوات 24 ناخبًا كبيرًا، ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.