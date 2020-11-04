الديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب

أفادت وسائل إعلام أمريكية، منذ قليل، بأن الحزب الديمقراطي احتفظ بسيطرته على مجلس النواب، وفقا لقناة "العربية".وتوقعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن يحتفظ الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الحزب الديمقراطي سيحافظ على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ويضيف 5 مقاعد جديدة.وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعرب قادة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، عن ثقتهم بأن يحظوا بالأغلبية داخل مجلس النواب، تزامنًا مع انتخابات الرئاسة والكونجرس التي تجرى في الولايات المتحدة.