الوزراء الفرنسى: قرار فرض حظر التجوال فى باريس لم يتخذ بعد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن القرار النهائي المتعلق بفرض حظر التجول في باريس ومنطقة إيل دو فرانس لم يتخذ بعد.وأكد مصدر حكومي فرنسي لوكالة "فرانس برس " أنه "سيتم بحث الأمر في اجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراء بالحكومة غدًا الأربعاء".وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال تحدث لتلفزيون "بي.إف.إم" أنه "من غير المحتمل أن يرى من يحترمون القواعد غيرهم من أفراد الشعب لا يعيرونها اهتمامًا، هناك سلوك مفاده أن ما قُدّر يكون"، لافتًا الى أنه "يتعين علينا اتخاذ كل الخطوات المطلوبة للحد من انتشار الجائحة".ومن جهته، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في تصريح لإذاعة "آر.تي.ال" أن "كوفيد-19 يصيب واحدا من بين سكان باريس كل 30 ثانية، وتستقبل المستشفيات حالة إصابة بهذا المرض كل 15 دقيقة لأحد سكان العاصمة".وسجلت فرنسا رقمًا قياسيًا للإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 52518 يوم الاثنين.