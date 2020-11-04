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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: لن ألتزم بخطة ما حال تأخر نتائج الانتخابات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:17 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه لن يلتزم "بخطة ما" إذا لم يتم توضيح نتائج الانتخابات بحلول نهاية ليلة الثلاثاء (بحسب التوقيت المحلي للبلاد).

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أوضح بايدن في تصريح للمراسلين في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، أنه "سيدلي بتصريحات عندما يكون جاهزا.. سنرى. إذا كان هناك شيء نتحدث عنه الليلة، فسأتحدث عنه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأنتظر حتى يتم فرز الأصوات في اليوم التالي".

وردًا على سؤال عما إذا كان يخطط للرد في حال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه قبل أن تتضح النتائج، أشار بايدن إلى أنه "لا يشعر بالمسؤولية عن ضرورة الرد"، مضيفًا: "الأمر يعتمد على ما يقوله وكيف سيقول ذلك".

وقال بايدن: "لا يمكن للرؤساء تحديد الأصوات التي تم احتسابها أو التي لم يتم احتسابها، وكما تعلمون، فإن الناخبين هم من يحددون من هو الرئيس، بغض النظر عما يفعله أو ما يقوله، سيتم عد الأصوات".

وأشار نائب الرئيس السابق إلى أنه كان "مؤمنًا بالخرافات" بشأن توقع نتيجة الانتخابات، لكنه قال إنه "لا يزال متفائلًا"، مُعربًا عن ثقته في إقبال الناخبين الساحق بين التركيبة السكانية والولايات الرئيسية.

ولدى سؤاله عما إذا كان واثقًا من أنه على طريق الفوز، قال بايدن: "حسنًا، لا أعرف"، لافتًا إلى أنه "على سبيل المثال.. دخلت فلوريدا وفزت، لقد انتهى الأمر. انتهى. إذا لم تأت فلوريدا، وكما تعلم، ما يحدث هو أن التصويت المبكر يحدث، وستحقق بعض الولايات الأخرى أداءً جيدًا"، مشيرًا إلى "أننا سنعيد إنشاء هذا الجدار الأزرق، أشعر بالرضا عن ذلك".

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