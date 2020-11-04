ترامب يتقدم فى بنسلفانيا وأوهايو وويسكونسن

أفادت قناة العربية، منذ قليل، بتقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على منافسه الديمقراطي جو بايدن، في ولايات بنسلفانيا وأوهايو وويسكونسن.ومن شأن فوز ترامب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 7 ناخبين كبار، ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.فيما أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، فوزه بولاية فلوريدا الحاسمة، وفقًا لقناة "العربية".وكان تقدم ترامب على منافسه جو بايدن بفارق 3 نقاط بعد فرز 90% من الأصوات، في فلوريدا، وفقًا لقناة العربية.وأفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فائز محتمل في ولاية فلوريدا الحاسمة.