«بوليتيكو الأمريكية»: 131 صوتًا لبايدن فى المجمع الانتخابى و93 لترامب

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقًا لخريطة صحيفة "بوليتيكو"، حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن لـ131 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 93 صوتًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقًا لخريطة الصحيفة حسم ترامب حتى الآن 14 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما)، فيما حسم بايدن 13 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك).وتشير النتائج إلى تقدم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد الأصوات، حيث حصل ترامب حتى الآن على ما يزيد على 22 مليونًا و900 ألف صوت بنسبة 50.4%، فيما حصل بايدن على أكثر من 22 مليون صوت بنسبة 48.4%.