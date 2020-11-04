انفجار أنبوب مياه يتسبب فى تأجيل نتائج الانتخابات الأمريكية بـ«جورجيا»

انفجر أنبوب مياه في غرفة معدة لفرز الأصوات في إحدى مقاطعات ولاية جورجيا الأمريكية، الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل نتائج الولاية.وذكرت عدة وسائل إخبارية أمريكية من بينها "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" أن أنبوب مياه انفجر في غرفة فرز الأصوات التي يتم إرسالها بالبريد بمقاطعة فولتن بولاية جورجيا.وقال مسؤولون بالولاية إنه لم تتضرر أي من أوراق الاقتراع، وأوضحوا أن الجهود لاحتواء الحادث كانت ناجحة، ولكن الأمر تسبب في تعطيل عملية الفرز وهو ما قد يتسبب في تأجيل إعلان نتائج الولاية.