انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020: إغلاق مراكز الاقتراع فى 25 ولاية

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأمريكيين في 8 ولايات جديدة هي: «أريزونا، وكولورادو، ولويزيانا، ونيو مكسيكو، ونورث داكوتا، وويسكونسن، ووايومنج، ومينيوستا»، حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، في نبأ عاجل لها.وكانت الشبكة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أن مراكز الاقتراع في ولايات «إنديانا، وكنتاكي، وجورجيا، وفيرجينيا، وفيرمونت، فلوريدا، ساوث كارولينا، كونيتيكت، تينيسي، وساوث داكوتا، وكانساس، وأوكلاهوما، تكساس، ميسوري، ميسيسيبي، وألاباما، وأركنساس»، وأغلقت أبوابها أمام الناخبين.