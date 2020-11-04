حملة ترامب تعلن فوزه بـ«فلوريدا»
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:14 ص
آية حسنيطباعة
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، فوزه بولاية فلوريدا الحاسمة، وفقا لقناة "العربية".
وكان تقدم ترامب على منافسه جو بايدن بفارق 3 نقاط بعد فرز 90% من الأصوات، في فلوريدا، وفقًا لقناة العربية.
وأفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فائز محتمل في ولاية فلوريدا الحاسمة.
وكان تقدم ترامب على منافسه جو بايدن بفارق 3 نقاط بعد فرز 90% من الأصوات، في فلوريدا، وفقًا لقناة العربية.
وأفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فائز محتمل في ولاية فلوريدا الحاسمة.