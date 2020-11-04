حملة ترامب تعلن فوزه بـ«فلوريدا»

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أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، فوزه بولاية فلوريدا الحاسمة، وفقا لقناة "العربية".وكان تقدم ترامب على منافسه جو بايدن بفارق 3 نقاط بعد فرز 90% من الأصوات، في فلوريدا، وفقًا لقناة العربية.وأفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فائز محتمل في ولاية فلوريدا الحاسمة.