ترامب يتقدم فى ولاية نبراسكا بنسبة 49.3%

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقدم في ولاية نبراسكا الأمريكية بنسبة 49.3%، أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من الحزب الديمقراطي جو بايدن، الذي حقق نسبة تصويت 48.7%.وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية منذ قليل، فوز "ترامب" بولايات داكوتا الشمالية والجنوبية ووايومينج، ولويزيانا، وكارولينا الجنوبية.وأغُلِقَت منذ قليل، صناديق الاقتراع في 40 ولاية أمريكية حتى الآن من بينهم كارولينا الشمالية وأوهايو، وفرجينيا الغربية، وفلوريدا وجورجيا وفرمونت وفرجينيا وكارولينا الجنوبية ونيوهامشير.وتلعب 12 ولاية أمريكية دورًا هامًا في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية، وتضم هذه الولايات 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض، فيما ينصب التركيز على الولايات المتأرجحة المتنازع عليها بشدة مثل بنسلفانيا وفلوريدا وأوهايو.