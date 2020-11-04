الجيش الكورى الجنوبى يعتقل كوريًّا شماليًّا إثر عبوره الحدود

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّه اعتقل صباح اليوم الأربعاء رجلًا كوريًّا شماليًّا إثر عبوره الحدود بين البلدين.وحسبما أفادت وكالة أنباء " يونيهاب" اكتفت سيول بالإشارة إلى أنّ هذا الشخص رجُل كوري شمالي، دون مزيد من التفاصيل، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة.