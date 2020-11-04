باحث: إدارة بايدن تدرك أهمية مصر لاستقرار المنطقة

أغلقت بعض الولايات الأمريكية صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وسط منافسة شرسة بين الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وجو بايدن مرشح الحزب الديموقراطي، فيما أظهر النتائج فوز ترامب في عدة ولايات أبرزها: إنديانا وفريجينا الغربية وكنتاكي وأركنساس، وتقدم على بايدن في فلوريدا بعد فرز 90% من الأصوات، بينما فاز الأخير في ولايات: أبرزها نيوروك، وفرجينيا وكناتكت.وكشف عاطف عبد الجواد الباحث في العلوم السياسية والمحاضر في جامعة "جورج واشنطن" الأمريكية، في تصريحات خاصةً لـ"الدستور"، عن النهج الذي ستتبعه الإدارة الأمريكية حال فوز بايدن، بالإضافة إلى المخاوف الداخلية من إندلاع اضطرابات أو شغل داخل الشارع الأمريكية، والاستعددات الأمنية لذلك.وقال الباحث والمحاضر في جامعة "جورج واشنطن" إن التغيير في سياسة بايدن تجاه مصر قد يكون طفيف للغاية، لكن في الوقت نفسه فإن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ستبقى كما هي في عهد إدارة بايدن – حال فوزه - لإدراكهم أهمية مصر في المنطقة.وأضاف عبد الجواد، لـ"الدستور"،:"ستبقى السياسية الأمريكية تجاه مصر كما هي حال فاز بايدن بالنظر إلى أهميتها استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة تعول على القاهرة كعنصر استقرار، وأيضًا كعنصر لتحقيق السلام في المنطقة بصورة عامة"، مؤكدًا أنه لتلك الجهات ستظل العلاقات قوية بين واشنطن والقاهرة.وأوضح أن هناك سببين رئيسيين دفعا الأمريكيين إلى التوجه للانتخاب بشكل مبكر، الأول هو مخاوف من انتشار أكثر لفيروس كورورنا المستجد "كوفيد-19"، ففكرة التصويت المبكرة أساسها تخفيف الزحام على مراكز الاقتراع، والثاني هو أن الأمريكيين شعروا بأهمية تلك الانتخابات الرئاسية، ما جعلهم يدلون بأصواتهم بشكل مبكرة، سواء المؤيديين أو المعارضين لترامب، إذ بلغت الأعداد الأولية أكثر من 100 مليون.وأشار الباحث في العلوم السياسية بجامعة "جورج واشنطن" الأمريكية، إلى أن هناك ترجيحات، بل ومخاوف من إندلاع أعمال شغب، كما أن عناصر الشرطة أغلقت بعض الشوارع الرئيسية في واشنطن، بالإضاف إلى أن المؤسسات والبنوك أغلقت النوافذ الزجاجية وحصنتها بألواح خشبية، تحسبا لأي اضطرابات قد تحدث بعد إعلان النتائج، متابعا: "جهاز الشرطة في كل ولاية استدعى تعزيزات إضافة من الحرس الوطني لمساعدتها في الحفاظ على الأمن، كما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI أعلن حالة الاستعداد القصوى".