رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث: إدارة بايدن تدرك أهمية مصر لاستقرار المنطقة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:41 ص
بايدن
بايدن
سارة الشلقاني
طباعة
أغلقت بعض الولايات الأمريكية صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وسط منافسة شرسة بين الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وجو بايدن مرشح الحزب الديموقراطي، فيما أظهر النتائج فوز ترامب في عدة ولايات أبرزها: إنديانا وفريجينا الغربية وكنتاكي وأركنساس، وتقدم على بايدن في فلوريدا بعد فرز 90% من الأصوات، بينما فاز الأخير في ولايات: أبرزها نيوروك، وفرجينيا وكناتكت.

وكشف عاطف عبد الجواد الباحث في العلوم السياسية والمحاضر في جامعة "جورج واشنطن" الأمريكية، في تصريحات خاصةً لـ"الدستور"، عن النهج الذي ستتبعه الإدارة الأمريكية حال فوز بايدن، بالإضافة إلى المخاوف الداخلية من إندلاع اضطرابات أو شغل داخل الشارع الأمريكية، والاستعددات الأمنية لذلك.

وقال الباحث والمحاضر في جامعة "جورج واشنطن" إن التغيير في سياسة بايدن تجاه مصر قد يكون طفيف للغاية، لكن في الوقت نفسه فإن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ستبقى كما هي في عهد إدارة بايدن – حال فوزه - لإدراكهم أهمية مصر في المنطقة.

وأضاف عبد الجواد، لـ"الدستور"،:"ستبقى السياسية الأمريكية تجاه مصر كما هي حال فاز بايدن بالنظر إلى أهميتها استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة تعول على القاهرة كعنصر استقرار، وأيضًا كعنصر لتحقيق السلام في المنطقة بصورة عامة"، مؤكدًا أنه لتلك الجهات ستظل العلاقات قوية بين واشنطن والقاهرة.

وأوضح أن هناك سببين رئيسيين دفعا الأمريكيين إلى التوجه للانتخاب بشكل مبكر، الأول هو مخاوف من انتشار أكثر لفيروس كورورنا المستجد "كوفيد-19"، ففكرة التصويت المبكرة أساسها تخفيف الزحام على مراكز الاقتراع، والثاني هو أن الأمريكيين شعروا بأهمية تلك الانتخابات الرئاسية، ما جعلهم يدلون بأصواتهم بشكل مبكرة، سواء المؤيديين أو المعارضين لترامب، إذ بلغت الأعداد الأولية أكثر من 100 مليون.

وأشار الباحث في العلوم السياسية بجامعة "جورج واشنطن" الأمريكية، إلى أن هناك ترجيحات، بل ومخاوف من إندلاع أعمال شغب، كما أن عناصر الشرطة أغلقت بعض الشوارع الرئيسية في واشنطن، بالإضاف إلى أن المؤسسات والبنوك أغلقت النوافذ الزجاجية وحصنتها بألواح خشبية، تحسبا لأي اضطرابات قد تحدث بعد إعلان النتائج، متابعا: "جهاز الشرطة في كل ولاية استدعى تعزيزات إضافة من الحرس الوطني لمساعدتها في الحفاظ على الأمن، كما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI أعلن حالة الاستعداد القصوى".

موضوعات متعلقة

لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

معقل الجمهوريين.. ترامب يقلص الفارق مع بايدن فى ولاية تكساس

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لأبو جبل ومصطفى محمد قبل مباراة الرجاء

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 4-11-2020

برصيد 21 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يحول تأخره أمام سالزبورج إلى انتصار عريض بأبطال أوروبا

مدريد يحقق فوزًا صعبًا على إنتر ميلان 3-2 فى دورى الأبطال

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الموسيقى العربية

رئيس «بيت الفنون» يهنئ فرقة «رضا» بنجاحها

صدور المجموعة القصصية «زغرودة متأخرة» للكاتب عصام حسن

الليلة.. الشاعر البحرينى عبدالحميد القائد ضيف «اقرأ معانا»