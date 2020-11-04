بايدن يفوز بولايتى إلينوى ورود آيلاند

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسيّة في ولايتي إيلينوي ورود آيلاند الديموقراطيّتين تقليديًا، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطّة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز".ومن شأن فوز بايدن بهاتين الولايتين أن يمنحه أصوات 24 ناخبا كبيرا. ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.