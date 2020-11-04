معقل الجمهوريين.. ترامب يقلص الفارق مع بايدن فى ولاية تكساس

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، بأن المرشح الجمهوري دونالد ترمب قلص الفارق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية تكساس معقل الجمهوريين.وأظهرت نتيجة الانتخابات الأمريكية طبقا للمؤشرات الأولية غير الرسمية تقدم المرشح جون بايدن في ولاية تكساس على الرئيس الأمريكي بعد فرز 35٪ من الأصوات، حيث حصل بايدن على 51٪ مقابل 48٪ لترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.ومن المتوقع تقدم ترامب فيها، ولو خسرها بايدن سيكون بفارق بسيط وليست كما خسرتها هيلاري كلينتون في 2016.