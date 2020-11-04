ترامب يفوز بولايتى ألاباما وأركنساس

فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية بولايتي ألاباما وأركنساس بحسب تقديرات أوردتها شبكة "فوكس نيوز".ومن شأن فوز ترامب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 7 ناخبين كبار، ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.