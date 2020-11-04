بايدن يفوز بولاية كولورادو بنسبة 62%

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، فاز في ولاية كولورادو بنسبة 62%، أمام منافسه من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حقق نسبة تصويت 35.9%.وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية منذ قليل، فوز "بايدن" بولايات نيويورك إلينوي وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن.وأغُلِقَت منذ قليل، صناديق الاقتراع في 15 ولاية حتى الآن من بينهم كارولينا الشمالية وأوهايو، وفرجينيا الغربية، وفلوريدا وجورجيا وفرمونت وفرجينيا وكارولينا الجنوبية ونيوهامشير.وتلعب 12 ولاية أمريكية دورًا هامًا في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية، وتضم هذه الولايات 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض، فيما ينصب التركيز على الولايات المتأرجحة المتنازع عليها بشدة مثل بنسلفانيا وفلوريدا وأوهايو.