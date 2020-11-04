بايدن يفوز بولايتى نيويورك ونيو مكسيكو

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسيّة بولايتي نيويورك ونيو مكسيكو، بحسب تقديرات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز".ومن شأن فوز بايدن بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 7 ناخبين كبار، ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.