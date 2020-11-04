ترامب يتقدم على بايدن بثلاث نقاط فى فلوريدا

تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منافسه جو بايدن بفارق 3 نقاط بعد فرز 90% من الأصوات، في فلوريدا، وفقًا لقناة العربية.وكانت أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فائز محتمل في ولاية فلوريدا الحاسمة.وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية بفوز ترامب بكل من تينيسي، مسيسبي، إنديانا، فرجينيا الغربية، كنتاكي، أوكلاهوما، وألاباما.