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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقارير: زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ماكونيل سيحتفظ بمقعده

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
ميتش ماكونيل
ميتش ماكونيل
وكالات
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يتوقع أن يحتفظ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي بمقعده في المجلس، وفقًا لقناة فوكس نيوز وسي بي إس، حيث يتفوق ماكونيل، وهو جمهوري، على منافسته الديمقراطية.

وأنفق الديمقراطيون عشرات الملايين من الدولارات على ترشح آمي ماكجراث في كنتاكي، في محاولة للإطاحة بالجمهوري القوي، البالغ من العمر 78 عاما.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

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