نتائج أولية: الديمقراطى يفوز بـ33 مقعدًا مقابل 30 للجمهورى بـ الشيوخ

كشفت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قبل قليل، عن فوز الحزب الديمقراطي بـ33 مقعدًا والحزب الجمهوري بـ30 مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقًا لمونت كارلو.وفى وقت سابق من اليوم، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وتقدم فيها بعد فرز 81% من الأصوات.وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، متشائمة فيما يخص نتائج التصويت في ولاية فلوريدا.