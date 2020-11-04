ترامب فائز محتمل فى فلوريدا

أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فائز محتمل في ولاية فلوريدا الحاسمة.وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية بفوز ترامب بكل من تينيسي، مسيسبي، إنديانا، فرجينيا الغربية، كنتاكي، أوكلاهوما، وألاباما.فيما أعلنت وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بولاية كونتيكت.