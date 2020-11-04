رئيس «بيت الفنون» يهنئ فرقة «رضا» بنجاحها

هنأ المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أعضاء فرقة «رضــــا» على ما حققوه من نجاح فى الفترة الأخيرة لحفلاتهم، بحضور الدكتور محمود صلاح مدير عام الفرقة.جاء ذلك خلال لقاء رئيس البيت وأعضاء الفرقة، أمس الثلاثاء، بمقر قاعة تدريبات الفرقة بمسرح البالون.وأكد «عبده»، خلال اللقاء، على ضرورة اهتمام مدير الفرقة والمشرفين والمدربين بجميع عناصر الفرقة الجدد، لضمان استمرار نجاح الفرقة، والحرص على تواصل الأجيال، والمحافظة على التاريخ الفني العريق للفرقة.يذكر أن فرقة «رضا» قدمت عدة حفلات على مسرح البالون بالعجوزة، وعلى مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ولاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى حفلات ٦٠ عامًا على تأسيسها، وأيضًا حفلات ليالى تأبين رائد استعراضات الفن الشعبى «محمود رضا».