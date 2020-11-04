بايدن يفوز بالعاصمة واشنطن وبولايات ماساتشوستس وديلاوير ونيوجيرسى

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بثلاث ولايات تعتبر تقليديًا معاقل للديموقراطيين هي ماساتشوستس وديلاوير ونيوجيرسي بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، بحسب تقديرات أوردتها وسائل إعلام رئيسية، بينها "ان بي سي" و"سي بي اس" وصحيفة "نيويورك تايمز".وتمنح هذه الانتصارات بايدن أصوات 11 من كبار الناخبين، لتضاف بذلك إلى 31 صوتًا حصل عليها في أربع ولايات أخرى (كنتاكي وفرجينيا الغربية وإنديانا وأوكلاهوما)، مما يرفع رصيده في المجمع الانتخابي إلى 42 صوتًا، علمًا بأنه بحاجة لـ270 صوتًا للفوز على الرئيس دونالد ترامب.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.