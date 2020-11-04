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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مرشح سابق لـ«الكونجرس»: إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية خلال 4 ساعات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:11 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
آية حسني
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توقع المرشح السابق للكونجرس الأمريكي نعمان أبو عيسى، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في نهاية المطاف، لافتًا إلى أن الأقليات ستشكل فارقًا كبيرًا في فوز بايدن.

وأضاف «أبو عيسى»، في تصريحات لـ«الدستور»: «أتوقع أن النساء البيض سوف يصوتون لبايدن، والرجال البيض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، مشددًا على أن الاقليات ستنتخب بايدن بفارق كبير.

وأتفق مع تصريحات «بايدن» التي وصف بها «ترامب» بأنه يكذب كثيرًا، قائلًا: «الرئيس ترمب يريد أن يقرر النتائج بنفسه، أو بمساعدة المحكمة العليا، ولكن الشعب الأمريكي هو الصوت الفاصل في تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية، وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس الشعب».

واعتبر أن «ترامب»، سوف يقوم بإلقاء اللوم على غيره عندما يخسر الانتخابات بعد فشله في إدارة جائحة كورونا، والتي تسببت في انهيار قطاعات كثيرة من الاقتصاد.

وعن سيناريوهات فوز بايدن، قال عضو الحزب الديمقراطي: «عندما ينجح بايدن بالانتخابات سيغير سياسة أمريكا الخارجية، واحترام حلفاء أمريكا، والعمل معهم لتحقيق أهداف أمريكا الخارجية»، مشددًا على أنه سيعمل لتحديد طموحات روسيا وتركيا في الشرق الأوسط.

تابع: «لكن الخطر الاكبر على موقع أمريكا في العالم يأتي من الصين، وسيحاول بايدن بالتعاون مع كل العالم لتحديد نفوذ الصين في شرق آسيا».

من ناحية أخرى، توقع «أبو عيسى» أن يتم إعلان النتائج النهائية بعد 4 ساعات من الآن، أي بعد منتصف اليل في العاصمة الأمريكية.

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