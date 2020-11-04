وسائل إعلام أمريكية: ترمب يفوز بولاية أركنساس

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية أركنساس، وفق لنبأ عاجل، وفق قناة العربية الإخبارية.بينما أعلنت 9 مراكز اقتراع في انتخابات الرئاسية الأمريكية أبوابها، فجر الأربعاء، تحديدًا في فيرجينيا، وجورجيا، وساوث كارولينا، ومناطق من ولايتي نيوهامبشير وفلوريدا، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاز بولاية إنديانا، وولاية كنتاكي، وفرجينيا الغربية، وساوث كارولينا، وتينيسي، وألاباما، وأوكلاهوما.كما عكس الرئيس الاتجاه في فلوريدا الحاسمة، حيث تقدم على بايدن بعد فرز 85% من الأصوات.فيما أشارت استطلاعات للرأي إلى أن جو بايدن قد فاز بولاية فيرمونت، وفرجينيا، ومسقط رأسه ديلاور، وماريلاند، وواشنطن العاصمة، وماساتشوستس، ونيوجرسي.بدوره، أعلن ترمب عبر منبره المفضل تويتر، أن وضع حملته جيد على مستوى الولايات، شاكرًا مناصريه.