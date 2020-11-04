«ميجان ماركل» تواصل كسر قواعد العائلة المالكة بالتصويت فى الانتخابات الأمريكية

كشف صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، صوتت مبكرًا عن طريق البريد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وستنتظر النتائج في قصر سانتا باربرا الذي تبلغ قيمته 14.5 مليون دولار، والتي تشاركه مع الأمير هاري.وأثارا كل من ميجان وهاري، ردود أفعال غاضبة بسبب تأثيرهم في الانتخابات، حيث يعد الأمر خرقًا للتقاليد التي تدعو أفراد العائلة المالكة في المملكة المتحدة إلى البقاء محايدين سياسيًا.ومع ذلك، لم تستطع «ميجان» الانتظار للإدلاء بصوتها، وهو ما فعلته عبر البريد الإلكتروني، حسبما قال مصدر لصحيفة نيويورك بوست.وأشار التقرير، إلى أن «ميجان» - التي أظهرت طموحاتها السياسية بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الماضية أثناء مشاركتها في العديد من مؤتمرات القمة الافتراضية- لم تترك أي شيء يمنعها من التصويت في هذه الانتخابات، إذ أصرت على الإدلاء بصوتها حتى لو كانت هي وهاري ما زالا يعيشان في المملكة المتحدة.وأوضح تقرير «ديلي ميل»، أنه على الرغم من أن «ميجان» ليست ملكة رسميًا، بعد أن فقدت مكانتها كعضو بارز في العائلة المالكة واختارت هي والأمير هاري الابتعاد عن واجباتهما في بداية العام، إلا أنها تعد أول شخص له ارتباط وثيق بالنظام الملكي البريطاني، ويشارك في انتخابات أمريكية في التاريخ الحديث.وأعربت «ميجان» عن نيتها للتصويت في الانتخابات الأمريكية في أغسطس الماضي، خلال أحد اللقاءات الإعلامية، فيما تحدثت «ميجان»، التي ولدت في لوس أنجلوس، ومن المرجح أنها صوتت في ولاية كاليفورنيا.وقالت ميجان: «أعرف معنى أن يكون لديك صوت، وأيضًا كيف تشعر بأنك بلا صوت»، مضيفة: «أعلم أيضًا أن الكثير من الرجال والنساء وضعوا حياتهم على المحك حتى يُسمع صوتنا، وتلك الفرصة، تكمن في قدرتنا على ممارسة حقنا في التصويت وإيصال أصواتنا».