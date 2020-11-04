رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ميجان ماركل» تواصل كسر قواعد العائلة المالكة بالتصويت فى الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
ميجان ماركل
ميجان ماركل
نيفين أشرف
طباعة
كشف صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، صوتت مبكرًا عن طريق البريد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وستنتظر النتائج في قصر سانتا باربرا الذي تبلغ قيمته 14.5 مليون دولار، والتي تشاركه مع الأمير هاري.

وأثارا كل من ميجان وهاري، ردود أفعال غاضبة بسبب تأثيرهم في الانتخابات، حيث يعد الأمر خرقًا للتقاليد التي تدعو أفراد العائلة المالكة في المملكة المتحدة إلى البقاء محايدين سياسيًا.

ومع ذلك، لم تستطع «ميجان» الانتظار للإدلاء بصوتها، وهو ما فعلته عبر البريد الإلكتروني، حسبما قال مصدر لصحيفة نيويورك بوست.

وأشار التقرير، إلى أن «ميجان» - التي أظهرت طموحاتها السياسية بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الماضية أثناء مشاركتها في العديد من مؤتمرات القمة الافتراضية- لم تترك أي شيء يمنعها من التصويت في هذه الانتخابات، إذ أصرت على الإدلاء بصوتها حتى لو كانت هي وهاري ما زالا يعيشان في المملكة المتحدة.

وأوضح تقرير «ديلي ميل»، أنه على الرغم من أن «ميجان» ليست ملكة رسميًا، بعد أن فقدت مكانتها كعضو بارز في العائلة المالكة واختارت هي والأمير هاري الابتعاد عن واجباتهما في بداية العام، إلا أنها تعد أول شخص له ارتباط وثيق بالنظام الملكي البريطاني، ويشارك في انتخابات أمريكية في التاريخ الحديث.

وأعربت «ميجان» عن نيتها للتصويت في الانتخابات الأمريكية في أغسطس الماضي، خلال أحد اللقاءات الإعلامية، فيما تحدثت «ميجان»، التي ولدت في لوس أنجلوس، ومن المرجح أنها صوتت في ولاية كاليفورنيا.

وقالت ميجان: «أعرف معنى أن يكون لديك صوت، وأيضًا كيف تشعر بأنك بلا صوت»، مضيفة: «أعلم أيضًا أن الكثير من الرجال والنساء وضعوا حياتهم على المحك حتى يُسمع صوتنا، وتلك الفرصة، تكمن في قدرتنا على ممارسة حقنا في التصويت وإيصال أصواتنا».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

«حلاقة زيرو» لأصدقاء طفل المرور المتنمرين على شرطي مرور (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لأبو جبل ومصطفى محمد قبل مباراة الرجاء

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

برصيد 21 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يحول تأخره أمام سالزبورج إلى انتصار عريض بأبطال أوروبا

مدريد يحقق فوزًا صعبًا على إنتر ميلان 3-2 فى دورى الأبطال

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

رئيس «بيت الفنون» يهنئ فرقة «رضا» بنجاحها

صدور المجموعة القصصية «زغرودة متأخرة» للكاتب عصام حسن

الليلة.. الشاعر البحرينى عبدالحميد القائد ضيف «اقرأ معانا»

الليلة.. ختام عرض «الطوق والإسورة» بمسرح الطليعة