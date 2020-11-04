الباز: نظام الانتخاب الأمريكى نخبوى ويمنع العامة من الاختيار
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الأصوات الشعبية التي يحق لها الانتخاب في أمريكا تصل ل 102 مليون ناخب.
وأضاف "الباز"، خلال تغطية خاصة للانتخابات الأمريكية عبر فضائية النهار، أن كل ولاية من الولايات الأمريكية لها عدد من الاصوات يتناسب مع الناخبين فيها.
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وأضاف "الباز"، خلال تغطية خاصة للانتخابات الأمريكية عبر فضائية النهار، أن كل ولاية من الولايات الأمريكية لها عدد من الاصوات يتناسب مع الناخبين فيها.
للتفاصيل اضغط هنا