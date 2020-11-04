الباز: نظام الانتخاب الأمريكى نخبوى ويمنع العامة من الاختيار

هنا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الأصوات الشعبية التي يحق لها الانتخاب في أمريكا تصل ل 102 مليون ناخب.وأضاف "الباز"، خلال تغطية خاصة للانتخابات الأمريكية عبر فضائية النهار، أن كل ولاية من الولايات الأمريكية لها عدد من الاصوات يتناسب مع الناخبين فيها.