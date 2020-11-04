بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية نيفاد

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية، ينما ينتظر العالم نتائج الانتخابات الأمريكية المثيرة للجدل.ووقع الحادث في مدينة هيندرسون القريبة من لاس فيغاس عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تلقت الشرطة اتصالا على رقم الطوارئ 911، أبلغت من خلاله بإطلاق نار.وعثرت الشرطة في مكان الحادث على مصابين بطلقات نارية ورجل مسلح يشتبه بإطلاقه النار عليهما.وحاولت الشرطة التواصل مع المسلح، لكنها لم تتكمن من إقناعه بإلقاء السلاح ووقع هناك تبادل لإطلاق النار.وأكد قائد الشرطة المحلية بعد انتهاء الحادث أنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلا النار، الذي قتل بنيران الشرطة، وإصابة شخص خامس بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.وأضاف المسؤول أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.