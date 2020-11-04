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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حفل كارمن سليمان على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:56 ص
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حسن أمين - عدسة: محمود عبد الناصر
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أحيت المطربة كارمن سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرون والمقام في الفترة من 1 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقدمت "كارمن" خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها، ومنها: "لينا رقصة، وربنا يخليك لقلبي، وعارف حبيبي، وأنا شايفاك"، بالإضافة إلى كل من أغنية "على عش الحب للمطربة شادية، وحبيتك تنسيت النوم لفيروز، والحب اللي كان للمطربة ميادة الحناوي، ونصرة قوية وألف سلامة".

ويعد أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية كلا من: صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش ومحمد الحلو.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان
حفل كارمن سليمان

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