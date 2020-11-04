بايدن يفوز بولاية فرجينيا

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية فرجينيا بحسب تقديرات أوردتها محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، وهي الولاية التي سبق أن فازت بها في عام 2016 المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.ومن شأن فوز بايدن بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 13 ناخبا كبيرا، ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة الأمريكية.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.