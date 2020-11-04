تقارب شديد بين ترامب وبايدن فى ولاية فلوريدا الحاسمة

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن تقارب شديد بين نتائج التصويت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في ولاية فلوريدا.وتأتي تلك النتائج بعد أن أعلنت جملة جو بايدن عن تقدمه في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 78% من الأصوات.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.