تقدم ترامب فى ولاية ساوث كارولينا بنسبة 65.6% من الأصوات

أعلنت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية ساوث كارولينا بنسبة 65.6% من الأصوات، مقابل 34.4%مقابل المرشح الديمقراطي جو بايدن.ويترقب العالم، بشغف بالغ، نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، لكن هوية الرئيس الأمريكي هذا العام لن تتضح بشكل مبكر، نظرا إلى عقبات التصويت في ظل وباء كورونا.واعتاد الأمريكيون على تلقي نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل سريع، خلال المحطات السابقة، لكن الأمر مختلف هذه المرة، بسبب جائحة "كوفيد 19".وكانت الأمور تتضح في غضون ساعات، فيظهر المرشح الذي يقترب من إحراز الأصوات المطلوبة في المجمع الانتخابي من أجل الفوز بالانتخابات وعددها 270.