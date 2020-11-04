إغلاق مراكز الاقتراع فى 18 ولاية جديدة

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأنه سيتم إغلاق مراكز الاقتراع في بنسلفينيا وفلوريدا و15 ولاية أخرى بعد قليل.كما أعلنت فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن في ولايتي فرجينيا وفيرمونت.وفى وقت سابق من اليوم، أغلقت صناديق الاقتراع في ولايتي كارولينا الشمالية وأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تصويت الناخبين في انتخابات الرئاسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.