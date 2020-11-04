نجوى كرم تصل دبي لإحياء أول حفل غنائى بعد جائحة كورونا (صور)

وصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى دبي استعدادًا لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في الإمارات بعد غياب طويل، وذلك عبر مسرح حبتور جراند، مساء غد الخميس.وحرصت «كرم» أن تخطف زيارة سريعة لمدة يومين قبيل الحفل إلى دبي للاستمتاع بزيارة أماكنها السياحية في أول رحلة رسمية لها خارج الوطن منذ بدء أزمة كورونا، وتنشغل فورًا ببدء البروفات الموسيقية الأخيرة للتجهيز للحفل، كما تعيدها هذه الإطلالة الحية المنتظرة لساحة الحفلات الغنائية بعد غياب قرابة سنة منذ آخر حفلاتها الجماهيرية، وتطل خلالها على مسرح حبتور جراند في دبي بسهرة ضخمة من تنظيم «مومنت إيفنت».وأعربت «كرم»، عن حماسها لهذه الحفلة التي تعيدها للجمهور بعد غياب طويل عن الإطلالات اللايف ومقابلة جمهورها وجهًا لوجه، كما تنفي كافة الشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية بإصابتها بفيروس كورونا، وأصرت كرم أن تطمئن محبيها على صحتها وسعادتها الغامرة لمقابلتهم من جديد عبر حفل لايف بالهواء الطلق.من ناحية أخرى، تشارك الفنانة نجوى حاليًا كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الغنائية «ذا فويس سينيور»، برفقة الفنانة المغربية سميرة سعيد، ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر، والفنان اللبناني ملحم زين.