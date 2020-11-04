وفيات كورونا فى أمريكا ترتفع لـ230.893 حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا وصل إلى 9 ملايين و268 ألفا و818 حالة، بزيادة 86190 عن الحصيلة السابقة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت المراكز إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 230893 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 510 آخرين.سجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ"كوفيد-19"، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم الاثنين، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.