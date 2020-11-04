رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: ارتفاع قياسى لإصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:59 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة العالمية عن ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغ 3.3 مليون حالة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت المنظمة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 45 ألف حالة، مضيفة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم كان نحو 46 مليون مصاب حتى 1 نوفمبر، وحصيلة الوفيات نحو 1.2 مليون حالة.

وأكدت المنظمة أن الارتفاع كان ملموسا أكثر في أوروبا، حيث بلغ 1.7 مليون حالة أو 22% مقارنة بالأسبوع السابق. كما سجلت المنطقة ارتفاعا مستقرا في عدد الوفيات (46%).

ولفتت المنظمة إلى أنها سجلت الارتفاع القياسي السابق في الأسبوع بين 19 و25 أكتوبر الماضي، حين تم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة جديدة.

وخلال الأسبوع من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر تم تسجيل 999 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف وفاة جديدة في أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين أكثر من 20 مليون شخص وإجمالي الوفيات 639 ألفا.

أما بالنسبة للدول، فقد تم تسجيل 549 ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة و319 ألف إصابة في الهند و163 ألفا في البرازيل.

موضوعات متعلقة

ترامب يفوز بولاية آيداهو

«حضرتُ إعدام شكري مصطفى».. مذكرات محمود عزام الأمير الثاني لجماعة التكفير والهجرة

«حلاقة زيرو» لأصدقاء طفل المرور المتنمرين على شرطي مرور (صور)

حقيقة منع علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهما السائلة والعقارية

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لأبو جبل ومصطفى محمد قبل مباراة الرجاء

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 4-11-2020

برصيد 21 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يحول تأخره أمام سالزبورج إلى انتصار عريض بأبطال أوروبا

مدريد يحقق فوزًا صعبًا على إنتر ميلان 3-2 فى دورى الأبطال

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الموسيقى العربية

رئيس «بيت الفنون» يهنئ فرقة «رضا» بنجاحها

صدور المجموعة القصصية «زغرودة متأخرة» للكاتب عصام حسن

الليلة.. الشاعر البحرينى عبدالحميد القائد ضيف «اقرأ معانا»