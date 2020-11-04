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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإعصار إيتا يتسبب بأضرار كبيرة فى نيكاراجوا ويحصد أول ضحية فى هندوراس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:27 ص
الإعصار إيتا
الإعصار إيتا
وكالات
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ضربت العاصفة إيتا المصنّفة إعصارًا من الفئة الرابعة الثلاثاء الساحل الشمالي لنيكاراجوا مقتلعة الأشجار وسقوف المنازل الخشبية، وهندوراس المجاورة حيث توفيت طفلة بانهيار منزل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، يضرب الإعصار الذي اشتدّت قوته منطقة أمريكا الوسطى مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وتحوّلت "إيتا" سريعا من عاصفة من الفئة الأولى الإثنين إلى إعصار قوي بعد عبور مياه الكايريبي الدافئة، وقد اجتاح مناطق ساحلية فقيرة ضربتها رياح عاتية على مدى عشر ساعات.

وقال مارسيو باكا مدير معهد نيكاراجوا للدراسات الإقليمية: "بدأنا ندخل عين العاصفة".

وضرب الإعصار الساحل الشمالي للبلاد مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة، وقد اقتلع أشجارا وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراجوا.

وقال مدير "راديو كاريبي" كيني ليزبي لوكالة "فرانس برس": "لقد شهدنا طوال الليل عصف رياح قوية وأمطارا لا تزال منهمرة"، مرجحا أن يتسبب الإعصار بدمار كبير.

ودمّر الإعصار الجدران الإسمنتية المحيطة بملعب البيسبول في المدينة واقتلع أشجارا تساقطت فوق الطرق، وفق مراسل وكالة "فرانس برس".

وفي حين لم تفد سلطات نيكاراجوا عن تسجيل وفيات، أعلنت سلطات هندوراس وفاة طفلة في انهيار منزل.

وبحسب المركز الوطني الأمريكي لرصد الأعاصير يمكن أن تراوح سرعة رياح أعاصير الفئة الرابعة بين 209 كيلومترات في الساعة و251 كيلومترا في الساعة، كما يمكن أن تسبب "أضرارا كارثية".

وحذّر المركز من كوارث وفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في أمريكا الوسطى، لا سيما في جامايكا وجنوب شرق المكسيك، والسلفادور، وجنوب هايتي وجزر كايمان.

وتوقّع المركز الأمريكي أن تعبر عين الإعصار بعد الظهر فوق المنطقة الساحلية لنيكاراجوا المشمولة بالتحذير ويتوقّع أن يضرب الإعصار شمال نيكاراغوا ووسط هندوراس الأربعاء والخميس.

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