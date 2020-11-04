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بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية نيفاد بايدن يتقدم فى فلوريدا بعد فرز 66% من الأصوات

عالم

إغلاق مراكز الاقتراع فى ولايتى نورث كارولينا وأوهايو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:46 ص
مراكز الاقتراع
مراكز الاقتراع
نيفين أشرف
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أغُلِقَت منذ قليل، صناديق الاقتراع في ولايتي كارولينا الشمالية وأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تصويت الناخبين في انتخابات الرئاسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وفاز دونالد ترامب بكلتا الولايتين في عام 2016، بينما كان فريق "جو بايدن" متفائلًا بشكل خاص بشأن الفوز في ولاية كارولينا الشمالية.

وفي وقت سابق، تم إغلاق صناديق الاقتراع في ولاية فرجينيا الغربية، كما تم إغلاق مراكز الاقتراع في بولايات فلوريدا وجورجيا وفرمونت وفرجينيا وكارولينا الجنوبية ونيوهامشير.

وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وتلعب 12 ولاية أمريكية دورًا هامًا في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية، وتضم هذه الولايات 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض، فيما ينصب التركيز على الولايات المتأرجحة المتنازع عليها بشدة مثل بنسلفانيا وفلوريدا وأوهايو.

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