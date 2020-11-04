إغلاق مراكز الاقتراع فى 9 ولايات أمريكية حتى الآن

أغلقت مراكز الاقتراع في 9 ولايات بالولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، وفق لنبأ عاجل عبر قناة العربية الإخبارية.وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع في بعض المناطق بالعديد من الولايات أبوابها أمام الناخبين، وذلك في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل.