توقعات بفوز بايدن فى ولايتى فيرمونت وفرجينيا

قال مركز إديسون للأبحاث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الفائز المتوقع بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية إنديانا في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن.ومع بدء إغلاق صناديق الاقتراع في سبع ولايات، قالت وكالة أسوشيتد برس إن ترامب هو الفائز المتوقع في ولاية كنتاكي، وتوقعت فوكس نيوز فوز بايدن بولايتي فيرمونت وفرجينيا.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.