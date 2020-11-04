بايدن يتقدم فى فلوريدا بعد فرز 66% من الأصوات

أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بتقدم المرشح الديمقراطى جو بايدن في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 66% من الأصوات.وقبل قليل كان بايدن حصل على 55% من الأصوات داخل الولاية الحاسمة، فيما فاز ترامب بعدد من الولايات الأخرى.وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز الرئيس ترامب، بنتائج التصويت في ولاية إنديانا الأمريكية.وتم إغلاق مراكز الاقتراع في 6 ولايات الآن وهي: فرمونت، فرجينيا، جورجيا، كارولينا الجنوبية، وإنديانا وكنتاكي.وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.