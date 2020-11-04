بيلوسى تتحدث عن تدخل «النواب» الأمريكى فى الانتخابات الرئاسية

تحدثت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، عن تدخل المجلس في حال كانت نتائج الانتخابات الرئاسية محل خلاف.وخرجت ألد خصوم الرئيس الأمريكي عن صمتها قائلة إن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، مستعد لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 إذا كانت النتائج محل خلاف.وجاء كلام السياسية الأمريكية في تصريحات صحفية أدلت بها من كاليفورنيا حول سيناريوهات محتملة في حال لم تؤد فيها الانتخابات إلى نتيجة حاسمة.وفي إحدى هذه السيناريوهات، يتطلب من مجلس النواب وهو أمر نادر اتخاذ قرار بشأن نتيجة الانتخابات فيما كانت لا تزال غير واضحة، حيث يمنح مجلس النواب في الكونجرس صوتًا واحدًا لكل ولاية من أجل التوصل إلى قرار.يشار إلى أنه انطلقت، الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.