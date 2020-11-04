بث مباشر.. نتائج الانتخابات الأمريكية لحظة بلحظة

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وبدأت المؤشرات الأولية لنتيجة الانتخابات ببعض الولايات، والتى أغلقت مراكز الاقتراع بها، في حين مازالت بعض الولايات مستمرة فى عملية الاقتراع.