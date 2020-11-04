«نيويورك تايمز» تنشر خريطة النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، خريطة بنتائج الفرز الأولية للانتخابات الاأريكية التي تجرى منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.وأظهرت النتائج تقدم ترامب حتى الآن في ٨ ولايات مقابل ٣ ولايات فقط لجو بايدن.وتقدم ترامب في ولايات: فلوريدا وإنديانا وكنتاكي وجورجيا وكارولينا الجنوبي، بينما تقدم بايدن في ولايتي فيرمونت ونيوهامبشير.وفي انتخابات البرلمان كانت النتائج بين الحزبين متقاربة لحد كبير، حيث فاز اثنين من المرشحين من الحزب الجمهوري بينما فاز مرشح واحد فقط من الحزب الديمقراطي.وحتى الآن يسيطر الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ بعد أن كان يسيطر عليه الحزب الجمهوري طيلة السنوات الأربعة الماضية، وحصد الديمقراطيين ٣٦ مقعدًا بينما حصد الجمهوريين ٣٠ مقعدًا فقط.