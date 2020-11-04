ننشر فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الموسيقى العربية

ضمن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ29 ٬ يحتضن مسرح النافورة المكشوف بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل يحييه الفنان اللبناني عاصي الحلاني٬ حيث يتغنى بنخبة من أعماله الخاصة التي اشتهر بها بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فاصلًا كل من المطربة رحاب مطاوع وعازف كمان اللبناني جهاد عقل.ويستكمل المؤتمر البحثي جلساته حيث يناقش محور الرؤي المستقبلية إشكاليات التراث الموسيقي العربي في جلستين تبدأ الأولى في العاشرة صباحًا بحضور كل من الدكتور محمد شبانة (مصر) مقررًا، الدكتور كفاح فاخوري (لبنان)، الباحث أحمد عبدالله دعوب (ليبيا)، الدكتورة أحلام أكبر الشيخ (الكويت)، الدكتورة داليا حسين فهمي (مصر)، الباحثة فاطمة الظاهر (العراق).وتبدأ الجلسة الثانية في الثانية عشرة ونصف ظهرًا بحضور كلًا من: الدكتور عمرو ناجي (مصر) مقررًا، الباحثة هبه محمد معين ترجمان (سوريا)، الدكتور إيهاب صبري (مصر)، الدكتور حبيب ظاهر (العراق)، الدكتور سعد أغا القلعة (سوريا)، الدكتور محمد سيف التيجاني (السودان).