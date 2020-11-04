بايدن يتقدم فى فلوريدا بعد فرز 43% من الأصوات

تقدم المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، منذ قليل، في ولاية فلوريدا الحاسمة بعد فرز 43% من الأصوات، وفقا لقناة العربية.فيما أعلنت ولايات كارولينا الشمالية وأوهايو وفرجينيا الغربية، إغلاق مراكز الاقتراع.وكانت أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، بأن الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن، تشعر بالتشاؤم حيال نتائج التصويت في ولاية فلوريدا.وقال مسؤول فى حملة بايدن الانتخابية: "إنه وضع صعب بالنسبة لنا، لكن الناس ما زالوا يصوتون هناك".وكان قد أكد بايدن بأنه إذا فاز في فلوريدا، فإن ذلك سيحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالحه بشكل كبير.