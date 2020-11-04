حملة بايدن: يمكننا حسم الفوز دون معركتى فلوريدا وبنسلفانيا

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إمكانية "هزيمة الرئيس دونالد ترامب والفوز بالبيت الأبيض دون ساحتي معركة فلوريدا وبنسلفانيا".وحسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز"، أكدت مديرة الحملة جين أومالي ديليون للصحفيين أن "نائب الرئيس السابق كان متقدما بفارق ثماني نقاط في يوم الانتخابات، في الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة معركة بفضل زيادة التصويت قبل انتخابات يوم الثلاثاء".ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.