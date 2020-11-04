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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوث أمريكا السابق لليبيا: بايدن سيشارك فى حل الأزمة الليبية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
جونثان واينر
جونثان واينر
عبير سليم
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قال مبعوث أمريكا الخاص السابق إلى ليبيا، جونثان واينر، إن المرشح الديمقراطى فى سباق الرئاسة الأمريكي جو بايدن، سيشارك بقوة في محاولة مساعدة ليبيا على التوصل إلى اتفاق سياسي مستقر وآمن يتعلق بإحلال السلم، والرخاء.

وأضاف واينر في تصريحات لقناة 218 الليبية، مساء الثلاثاء، أن مشاهدة ليبيا وقد مزقتها الحرب، يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وتابع: "ينبغي للولايات المتحدة، أن تلعب دور الوسيط النزيه والمحايد في ليبيا، لأنها لا تحتاج إلى النفط الليبي حيث تُنتج الطاقة التي تكفي احتياجاتها".

ورأى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة ولا لأي طرف آخر أن يُملي على الليبيين ما عليهم فِعله، باستثناء دفعهم إلى الحوار مع بعضهم البعض وإيجاد حلول قابلة للتطبيق لحل أزمتهم.

وأكد على وجوب أن تكون عملية الأمم المتحدة هي العنوان لأي حل سياسي في ليبيا، وأن ما يمكن للأجانب القيامُ به هو حث وكلائهم في الداخل ومن لهم علاقة بهم على الحوار مع مواطنيهم والبدء في التعامل بموجب عملية تفاوض واحدة، برعاية الأمم المتحدة.

واعتبر أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفضح الدول التي تنتهك حظر الأسلحة وتتخذ ضدها الإجراءات الرادعة.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد، للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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