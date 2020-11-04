حملة ترامب: لدينا ثقة بالفوز فى الانتخابات الرئاسية أكثر من 2016

أعربت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن تفاؤلها بالفوز بالماراثون الانتخابي الأمريكي وكرسي البيت الأبيض لأربعة سنوات قادمة.وقالت الحملة إن ترامب اليوم أكثر ثقة بالفوز في الانتخابات الرئاسية من عام 2016.ويترقب العالم بشغف بالغ نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، لكن هوية الرئيس الأمريكي هذا العام لن تتضح بشكل مبكر، نظرا إلى عقبات التصويت في ظل وباء كورونا.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن أول صناديق الاقتراع أغلقت ابوابها في العديد من الولايات الامريكية ومن بينها إنديانا وكنتاكي.